Новий президент США незадоволений, що країни-члени альянсу аж занадто покладаються на американську "парасольку".

Доки Європа не збільшить витрати на власну оборону, будь-яка спроба залучити Україну до НАТО наштовхнеться на "циркулярну пилку" у Вашингтоні. Як пише The Telegraph, про на Економічному форумі в Давосі заявив спецпредставник президента США Річард Гренелл.

Після того, як генсек НАТО Марк Рютте вкотре повторив тезу про те, що Україна колись в майбутньому неодмінно стане членом альянсу, слово взяв Гренелл.

"Я думаю, ви натрапите на гучний резонанс в Америці, якщо генеральний секретар НАТО буде говорити про долучення України до НАТО. Американський народ є тим, хто платить за оборону. Ви не можете вимагати від американського народу розширити парасольку НАТО, коли нинішні члени не платять належної частки", – сказав він і нагадав, що Нідерланди, де Рютте донедавна був прем’єр-міністром, теж не виконують своїх зобов’язань перед НАТО.

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Гренелл наголосив, що європейці, які на словах бояться подальшої російської агресії, повинні збільшити витрати власних країн на оборону.

Перспективи членства України в НАТО

Як писав УНІАН, на думку Володимира Зеленського, членство України в НАТО є найдешевшим варіантом повоєнних гарантій безпеки з усіх можливих. Він також наголосив, що Україна не погодиться на гарантії безпеки у форматі якогось підписаного "папірця".

Також Зеленський озвучив перелік країн, які сьогодні виступають проти членства України в НАТО. За його словами, це Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина та Німеччина.

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