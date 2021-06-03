Канада, Швеція, Україна та Велика Британія висунули Ірану низку претензій через дії і бездіяльність цієї країни у справі збитого іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.
"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, сьогодні (3 червня 2021 року) направили повідомлення про наші претензії до Ісламської Республіки Іран у зв'язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (PS752). Дії та бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві зазначається, що нашим державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі", - наголошується в заяві.
"Ми висунули низку вимог, що не є вичерпними, серед яких – визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака, принесення публічних вибачень, повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв, запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому у чітко висловлений спосіб, забезпечення прозорості кримінального розслідування на засадах верховенства права, а також справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім'ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством", - підкреслюють автори заяви.
У цьому зв'язку чотири країни закликають Іран до співпраці з метою "визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити добросовісно".
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"Як завжди, ми солідарні з рідними та близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату", - підсумовується в заяві.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- 31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" біля Тегерану. Україна мала два місяці, аби внести до звіту зауваження та пропозиції.
- Згодом стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
- Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану понад 90 сторінок зауважень до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, у якому причиною збиття літака МАУ названо "помилку" оператора ППО, який побачив у пасажирському лайнері, який щойно злетів із міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.
- У квітні стало відомо, що в Ірані десяти чиновникам нібито висунути обвинувачення у справі про катастрофу українського "Боїнга" під Тегераном.
- Як стало відомо сьогодні, 3 червня, Афганістан більше не братиме участі у переговорах з Іраном у рамках діяльності Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 у справі збитого українського літака МАУ.
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