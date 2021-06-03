Канада, Швеція, Україна та Велика Британія закликають Іран до співпраці з метою "визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій".

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія висунули Ірану низку претензій через дії і бездіяльність цієї країни у справі збитого іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, сьогодні (3 червня 2021 року) направили повідомлення про наші претензії до Ісламської Республіки Іран у зв'язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (PS752). Дії та бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві зазначається, що нашим державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі", - наголошується в заяві.

"Ми висунули низку вимог, що не є вичерпними, серед яких – визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака, принесення публічних вибачень, повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв, запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому у чітко висловлений спосіб, забезпечення прозорості кримінального розслідування на засадах верховенства права, а також справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім'ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством", - підкреслюють автори заяви.

У цьому зв'язку чотири країни закликають Іран до співпраці з метою "визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити добросовісно".

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"Як завжди, ми солідарні з рідними та близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату", - підсумовується в заяві.

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Автор: Віталій Саєнко