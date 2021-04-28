ЦВК також постановляє видати зареєстрованому нардепу тимчасове посвідчення встановленого зразка.

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах в Раду в окрузі №50.

Про це йдеться у постанові на сайті ЦВК.

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«Центральна виборча комісія постановляє зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50», – йдеться у документі.

Андрій Аксьонов – 1971 року народження – проживає у селищі міського типу Новодонецьке Краматорського району Донецької області. Безпартійний, висувався від політичної партії «Порядок».

ЦВК також постановляє видати зареєстрованому нардепу тимчасове посвідчення встановленого зразка.

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На проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50 (м. Покровськ Донецької області), згідно з протоколом, перемогу здобув Андрій Аксьонов, висуванець від політичної партії "Порядок". Він отримав 65,46% підтримки - за нього проголосували 19 тис. 949 виборців.

Друге та третє місця посіли Валентин Рибін від Партії Шарія та Юлія Кузьменко від "Європейської солідарності", які отримали 13% та 6,69% підтримки.

Журналіст й представник України у мінській ТКГ Денис Казанський повідомив, що Аксьонов є одним з організаторів так званого "референдуму" в 2014 році й має російське громадянство.

30 березня голова СБУ Іван Баканов заявив, що Служба безпеки знає про російське громадянство Аксьонова. Однак вже у квітні цю заяву Баканова в СБУ спростували.

9 квітня ЦВК встановила результати проміжних виборів в одномандатному виборчому окрузі №50 та визнала обраним народним депутатом Андрія Аксьонова.

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Автор: Яна Ставська