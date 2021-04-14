Раніше голова СБУ заявляв, що спецслужбі нібито відомо про російський паспорт майбутнього нардепа

Служба безпеки України не володіє підтвердженими даними про наявність у новообраного депутата Верховної Ради Андрія Аксьонова паспорта громадянина Російської Федерації.

Про це йдеться у відповіді заступника голови СБУ Сергія Андрущенка на депутатське звернення Володимира Ар’єва (фракція "Європейська солідарність").

"СБУ на даний час не володіє документально підтвердженими даними щодо наявності в громадянина Аксьонова паспорта громадянина РФ", - депутат опублікував відповідь у Facebook.

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Сказано, що слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 статті 110 Кримінального кодексу України, в якому в тому числі, досліджується обставини організації та проведення 11 травня 2014 року на території Добропільського району Донецької області незаконного референдуму.

В СБУ зазначають, що повідомлення про підозру Аксьонову станом на сьогодні не здійснювалося.

Раніше голова СБУ Іван Баканов запевняв нардепів, що в СБУ знають про російське громадянство Андрія Аксьонова.

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На проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50 (м. Покровськ Донецької області), згідно з протоколом, перемогу здобув Андрій Аксьонов, висуванець від політичної партії "Порядок". Він отримав 65,46% підтримки - за нього проголосували 19 тис. 949 виборців.

Друге та третє місця посіли Валентин Рибін від Партії Шарія та Юлія Кузьменко від "Європейської солідарності", які отримали 13% та 6,69% підтримки.

Журналіст й представник України у мінській ТКГ Денис Казанський повідомив, що Аксьонов є одним з організаторів так званого "референдуму" в 2014 році й має російське громадянство. Останнє підтвердила й СБУ.

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Автор: Надя Пришляк