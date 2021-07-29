За словами депутатів, заяви про вихід з партії планують написати й інші депутати зі "Справедливості".

Декілька народних депутатів України з об'єднання "Справедливість" написали заяви про вихід з партії "Голос".

Відповідні заяви вони розмістили на своїх сторінках у Facebook.

Так, зокрема, депутат від "Голосу" Олександра Устінова на своїй сторінці повідомила, що "більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" (він відбувається сьогодні, - УНІАН) та покидають партію".

"На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада "Голосу" штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", - написала вона.

Читайте такожНардеп-силач Вірастюк пообіцяв не голосувати за "катастрофічні" законопроекти "слуг"Устінова нагадала, що кілька місяців тому 75% партійців та більшість осередків партії "вийшли з публічними заявами, вимагаючи від керівництва партії Кіри Рудик піти з керівних посад та обрати нове керівництво на прозорих демократичних внутріпартійних виборах, змінивши Статут на більш демократичний".

Натомість керівництво партії, зазначила депутат, "проігнорувало вимогу демократизації Статуту та пропорційного представництва організацій на з'їзді"; визначило, що зміни до Статуту передбачають участь у заходах лише окремих членів, спеціально делегованих керівництвом партії; змінило в "ручному режимі" всіх "неугодних" керівників осередків, призначивши там "лояльних до себе людей"; створило 5 нових осередків, в яких "немає реальних представників політсили"; "штучно створює перепони" для участі в з'їзді окремим делегатам.

"Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. "Голосу" більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері. Саме тому для нас наразі найголовніше - це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування в приватних інтересах керівництва партії", - написала Устінова.

До свого допису вона додала фото написаної від руки заяви з проханням виключити її з членів партії, датованої сьогоднішнім днем.

Своєю чергою, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook також розмістив аналогічну заяву про ситуацію в партії і також додав фото написаної ним заяви про вихід з партії.

"Я виходжу з партії і не буду легітимізувати своєю участю профанацію, на яку партія перетворилася", - написав він і висловив думку, що "це не остання подібна заява сьогодні та на найближчий час".

У коментарі УНІАН він уточнив, що після виходу з партії депутати свій мандат не втрачають, а можуть залишатися позапартійними у фракції "Голос".

Також заяви з проханням виключити їх з партії "Голос" або текстове повідомлення про це на своїх сторінках розмістили Ольга Стефанишина, Юлія Клименко та Соломія Бобровська.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос" і розкритикував керівництво партії.

При цьому раніше, наприкінці квітня, Притула висловлював готовність очолити "Голос". Зараз партію очолює народний депутат Кіра Рудик: у березні 2020-го вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який у червні 2020 року склав повноваження народного депутата.

У "Голосі", своєю чергою, заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

16 червня на засіданні парламенту оголосили про розкол у фракції "Голос": 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями і рішеннями керівництва партії.

До об'єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.

Автор: Таня Поляковська