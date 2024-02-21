Всеволод Ченцов зазначив, що більшість проблем, про які говорять фермери, - "надумані".

Переговори між Україною та Польщею тимчасово були на паузі. 20 лютого пройшла перша зустріч після перерви.

"Платформа (переговори між Україною і Польщею за посередництва Єврокомісії - УНІАН) не функціонувала, тому що польська сторона, власне, до вчорашнього дня брала паузу щодо своєї участі в цьому інструменті. Вчора вони взяли участь. Була в принципі конструктивна дискусія. Ми домовилися наступне засідання провести буквально через тиждень. Тобто ми цей діалог не перериваємо", - цитує главу представництва України при ЄС Всеволода Ченцова видання "Радіо Свобода".

За його словами, Україна довела, що немає підстав для прийняття "диких заходів з боку протестувальників", а більшість тих проблем, про які вони говорять, - "надумані". Крім того, він нагадав про систему роботи з такими країнами, як Румунія і Болгарія.

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"Це система контролю імпорту наших продуктів в ці країни. Я не кажу зараз про транзит. І у нас немає проблем або інцидентів порушення нашими компаніями цього режиму. Як вони працюють - вони роблять заявки Мінекономіки, МінАПК відпрацьовує. Якщо інша сторона не має застережень щодо видачі таких ліцензій або дозволів на поставку, значить вона дозволяється", - зазначив Ченцов.

Він вказав, що таку ж модель роботи запропонували Польщі, і іншим країнам.

Блокада кордону України - останні новини

20 лютого польські фермери розширили протести. На мітингу в Гожичках помітили банер з написом "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Генконсул Польщі у Львові Еліза Звонкевич вибачилася за дії фермерів. Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокування кордони з Україною не є політичним рішенням уряду, заборонити фермерам протестувати вони не можуть.

У свою чергу МЗС Польщі з глибокою стурбованістю відзначає під час недавніх протестів фермерів поява антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Володимира Путіна і війну, яку він розв'язав.

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