Зокрема, загальна сума трьох пакетів перевищує $700 млн.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про три пакети допомоги на сотні мільйонів доларів для України.

Як передає кореспондент УНІАН, це він зробив у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Леммі.

Як відзначив Блінкен, російський диктатор Володимир Путін знову робить мішенню енергетичні об'єкти України для завдання ударів, аби використовувати холод як зброю проти українців.

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"З цієї причини сьогодні ми оголошуємо нове фінансування на суму $325 млн, аби допомогти Україні відремонтувати енергетичні та електричні мережі", - сказав Блінкен.

Також держсекретар сказав, що США збирають додаткову допомогу від країн "Великої сімки" та інших держав, коли у Відні відбудеться зустріч координаційної групи з питань енергетики через кілька тижнів.

"Я також оголошую сьогодні $290 млн на гуманітарну підтримку, щоб допомогти надати життєвонеобхідні послуги, такі як чиста питна вода, їжа, укриття, ліки, для мільйонів людей в Україні, які є переміщеними через війну Путіна", - сказав Блінкен.

Крім того, він оголосив про виділення $102 млн на додаткове фінансування потреб гуманітарного розмінування, аби допомогти прибрати російські міни та боєприпаси, що не вибухнули.

Візит Блінкена в Київ

Сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі прибули з візитом до Києва. Було заплановано, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду та обговорять підтримку України у війні проти РФ.

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