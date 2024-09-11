Раніше до Києва прибули прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня і президент Литви Гітанас Науседа.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі, пише Reuters. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.

Блінкен сказав, що хоче почути безпосередньо від президента України Володимира Зеленського та інших політиків, які цілі Києва у війні та що Вашингтон може зробити, щоб допомогти йому їх досягти.

"Я вважаю, що це критичний момент для України в розпал інтенсивного осіннього сезону бойових дій з Росією, яка продовжує посилювати свою агресію", — сказав Блінкен на спільній прес-конференції з Леммі в Лондоні у вівторок.

Раніше до києва прибули прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня і президент Литви Гітанас Науседа.

Визит Блінкена в Київ - що відомо

Як повідомляв Держдепартамент США, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть з візитом до Києва у середу, 11 вересня. Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду і обговорять подальшу підтримку України у війні проти Росії.

При цьому, як повідомляла кореспондентка Axios Джулігрейс Бруфке, посилаючись на свою розмову з головою Палати представників із закордонних справ Майклом МакКолом, Блінкен та Леммі під час візиту можуть оголосити про надання дозволу Збройним силам України бити по РФ далекобійною зброєю.

Вас також можуть зацікавити новини: