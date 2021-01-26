Депутат прокоментував вчорашнє засідання "Слуги народу".

Народний депутат Олександр Дубінський, щодо якого були введені санкції США, на своєму ютуб-каналі прокоментував вчорашнє засідання "Слуги народу", де порушувалося питання про його виключення з фракції.

"Вчорашнє засідання було присвячене не тарифам, чого від нас вимагають виборці та люди на вулицях, не вирішенню проблем валютних позичальників, не вирішенню проблем ФОПів або підвищенню пенсій. Воно було присвячене Олександру Дубінському. Під час цього засідання у мене відбувся діалог з президентом, під час святкового фуршету, присвяченому його дню народження. І, чесно кажучи, я не хотів затьмарювати своїми відповідями репліки президента. А репліки ці були безсторонніми.

Володимире Олександровичу, ми часто стаємо жертвами аферистів, які використовують свій вплив на людей, щоб обікрасти країну і вирішувати свої, а не українські інтереси. Наприклад, Петро Порошенко, який, використовуючи свій вплив на людей, доносить їм думку про те, що вам потрібно припинити бути президентом України, тому що ви своїми діями дискредитуєте і партію, і країну. І не можете бути президентом через свою недосвідченість або, як він каже, некомпетентність.

Якщо відштовхуватися від того, що ви вчора сказали мені особисто, спираючись на думку аферистів, які оббрехали мене, і вимагають від вас, щоб я пішов з фракції - як ніби саме це є ключовою її проблемою і після мого відходу всі проблеми вирішаться - то я точно так само можу сказати вам, що вам потрібно завершити бути президентом України. Але я продовжую і продовжуватиму системно боротися за те, щоб зберігався і ваш рейтинг, і рейтинг партії "Слуга народу", що я вже довів, провівши успішну виборчу кампанію в Київській області й набравши приблизно утричі більше голосів, ніж ваші дармоїди в тому ж Києві.

Володимире Олександровичу, коли вас оточують люди, які пишуть вам хвалебні пости та купають у теплих ваннах економічних успіхів, яких насправді немає, і діють одночасно по наповненню власних кишень на противагу інтересам України - це біда, про яку потрібно говорити. І коли ви говорите мені, що цим я дискредитую партію "Слуга народу", я з цим категорично не згоден. І саме тому ніякого добровільного рішення про мій вихід з фракції не буде. Якщо ж таке рішення, абсолютно нелогічне, незаконне і суперечить регламенту, буде прийнято щодо мене фракцією... Ну що ж – це буде рішення, яке призведе до розвалу фракції", - розповів нардеп.

Він також підкреслив, що всі прекрасно розуміють: проблема партії "Слуга народу" - це не Дубінський.

"Проблема партії в тому, що ухвалені нею рішення абсолютно не відповідають очікуванням наших з вами виборців. Я готовий і далі боротися за те, щоб ці рішення ухвалювалися в інтересах виборців. Як прийнятий закон про реструктуризацію валютних позик, який навіщось був заветований, як зібрані підписи про проведення позачергової сесії для задоволення вимог ФОПів і багатьох інших рішень", - зазначив він.

Крім того, Дубінський попросив Зеленського про зустріч без посередників.

"Я прошу вас про особисту зустріч без посередників, які вливають вам у вуха цю брехню, і аферистів, які працюють на свої кишені, а не в інтересах України, для того, щоб донести свої аргументи та ще раз довести, що я готовий боротися саме за вас. Саме цим я займаюся, і саме тому ні про який відхід з фракції/партії, куди мене делегував народ, мови не буде. Думай-те", - підсумував нардеп.

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Автор: УНІАН