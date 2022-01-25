Водночас британський прем'єр вважає, що війна не є неминучою.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України. Він назвав ситуацію "досить похмурою".

Про це пише BBC.

"Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок", - заявив Джонсон.

Очільник британського уряду додав, що ситуація "досить похмура", але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

Читайте такожДжонсон передрік Росії "нову Чечню" у разі вторгнення в УкраїнуРаніше Джонсон вже висловлювався з цього приводу, заявляючи, що можливе вторгнення Росії в Україну стане "катастрофою для всього світу".

Також повідомлялося, що Британія готується відправити сотні військових до сусідів України через загрозу РФ.

А у МЗС Британії розкрили плани Кремля щодо окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну.

За результатами всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, кожен другий українець вважає реальною загрозу вторгнення Росії на територію України.

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