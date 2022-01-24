Кожен другий українець вважає реальною загрозу вторгнення Росії на територію України.
Про це свідчать результати проведеного упродовж 20-21 січня 2022 року всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Так, відповідно до оприлюднених результатів, 48,1% респондентів вважають, що вторгнення цілком можливе. При цьому 39,1% опитаних вважають, що вторгнення не буде. Ще 12,8% не змогли відповісти на запитання.
Соціологи зазначають, що порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.
Більшість респондентів – 56,5% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 29,2%. Ще 14,3% - не визначились щодо цього.
Як проводилось опитування
У ході дослідження опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Криму та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей).
Статистична похибка вибірки не перевищує 5%.
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Можливе вторгнення РФ в Україну
Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.
Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.
У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".
22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.
23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.
У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.
Водночас, відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.