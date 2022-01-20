Прем'єр Британії порадив владі Росії розв'язати конфлікт мирним шляхом.

Вторгнення Російської Федерації в Україну буде катастрофою для самої РФ.

Якщо Росія піде на вторгнення в Україну, це стане "катастрофою для всього світу", публікує слова прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Deutsche Welle.

Чиновник закликав російську владу врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Джонсон також сказав, що його країна "цілком і повністю" підтримує суверенітет української держави.

"Навіть не сумнівайтеся, якщо Росія почне вторгнення в Україну, у будь-якій формі та у будь-якому масштабі, це, на мій погляд, буде катастрофою не тільки для України, але і для Росії", – сказав прем'єр.

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Раніше президент США Джо Байден говорив, що масштабне вторгнення Росії в Україну матиме для РФ катастрофічні наслідки.

Американський лідер також сказав, що країни-члени НАТО можуть відреагувати на "невелике проникнення" Росії в українську державу. Під невеликим проникненням глава Штатів мав на увазі невійськові, напіввійськові чи кібернетичні дії російської сторони.

Агресія Росії проти України – що необхідно знати

Російська влада навесні 2014 року захопила український Крим і зважилася на вторгнення на частину території Донецької та Луганської областей. РФ також підтримала бойовиків, які створили на Донбасі так звані "ДНР" і "ЛНР". Низка західних країн через агресію проти України покарали Росію санкціями.

Восени минулого року Росія загострила ситуацію на кордоні з нашою країною – перекинула багато військових і техніки. Такі дії РФ викликали стурбованість західних партнерів України.

Зокрема, США та країни ЄС пригрозили Росії новими санкціями у разі агресії проти України. З'явилася інформація про можливе відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

Наприкінці листопада минулого року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що на кордоні нашої країни перебувають понад 90 тис. російських військовослужбовців, і РФ готується до вторгнення з початку 2022-го.

Пізніше – 19 січня поточного року, президент Володимир Зеленський спробував заспокоїти громадян України. Глава держави сказав, що ризики агресії РФ є вже не перший рік, і вони не зросли.

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