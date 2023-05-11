Колишній депутат ВР разом з вдома поплічниками, також екс-нардепами, перейшов на бік ворога.

Правоохоронці повідомили нові підозри трьом екс-нардепам - Олегу Царьову, Дмитру Святашу та одеситу Ігорю Маркову.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, депутат Верховної Ради VII скликання відкрито перейшов на бік ворога. Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, йдеться про члена "Партії регіонів", одесита Ігоря Маркова, який у 2014 році виїхав в РФ, де веде активну діяльність, яка шкодить суверенітету та незалежності України.

За даними прокуратури, у липні 2022 року фігурант, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області разом з військовослужбовцями РФ, публічно підтримував і пропагував дії так званої "Одеської бригади". Зокрема, йдеться про військове формування, яке окупанти створили для опору правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ.

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"Він закликав до захоплення Миколаєва та Одеси – за його словами, наступною ціллю мало стати "визволення" цих міст. Також у своїх зверненнях фігурант закликав оборонців Півдня України скласти зброю та не чинити опору. Крім того, погрожував знищенням українських захисників", - розповіли у прес-службі.

Як зазначається, така пропаганда від екс-нардепа транслювалася у засобах масової інформації та мережі Інтернет. Зокрема, викладалася на відеохостингу "YouTube" та опубліковувалась у російському виданні "Комсомольська правда".

За даними слідства, Марков продовжує публічно схвалювати дії окупантів і закликає продовжувати збройну агресію із застосуванням більш жорстких методів.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді, пропаганді війни, виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Крім того, нові підозри отримали колишні народні депутати від "Партії регіонів" Олег Царьов та Дмитро Святаш, які також переховуються від правосуддя на території країни-агресора.

За даними слідства, Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення - "зливав" інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по Україні. Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Цю інформацію Царьов отримав від Святаша, якого Кремль розглядав як потенційного гауляйтера Харківщини.

"Дмитро Святаш передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону. Розвіддані зрадник отримував через свої "партійні" зв’язки на території Харківської області", - повідомляє СБУ.

Хто такий екс-нардеп Ігор Марков - основні факти

Що відомо про Ігоря Маркова. Він був власником телекомпанії "АТВ" (Одеса), засновник проросійської партії "Родіна" в Одесі. У 2012 році став депутатом ВР. У 2013 році Вищий адміністративний суд України зобов'язав ЦВК позбавити його депутатського мандату через фальсифікації результатів виборів, після чого Марков вийшов із фракції Партії регіонів.

Влітку 2022 року стало відомо, що Маркову заочно повідомлено про підозру у пропаганді війни та розпалюванні расової ненависті. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 15 по 19 березня 2022 року, прибув на тимчасово окуповану територію Київської області, де агітував за РФ. Також перебуваючи у Москві, під час виступів на загальноросійському телеканалі "Росія 1" підтримав окупацію частини України та створених Росією псевдоорганів тощо.

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