Він особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних, наразі відомо про щонайменше трьох закатованих до смерті.

Сьогодні прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління "Росгвардії" Ростовської області, полковнику поліції РФ, який організував катівню під час окупації Херсона і особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України. Зазначається, що також про підозру повідомлено трьом його поплічникам. Всім чотирьом повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідчих, у захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання з березня по жовтень 2022 р. утримували та піддавали тортурам понад двісті осіб.

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Сто шістдесят з них звернулися до органів правопорядку. Робота зі встановлення інших потерпілих триває.

"Це були переважно проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців. Декого тримали годинами, інших - місяцями. У жахливих антисанітарних умовах. Били та катували, обмежували в їжі та воді, відмовляли у наданні медичної допомоги. Щодо щонайменше 17 чоловіків застосовували тортури статевих органів електрострумом", - інформують прокурори.

Зазначається, що як за часів НКВС, з людей "вибивали" зізнання в тому, чого вони не робили. Намагалися змусити до співпраці з окупаційною "владою". Звинувачували у зв’язках з рухом опору та вимагали інформацію про Сили оборони України.

Вже відомо, що щонайменше трьох бранців було закатовано до смерті. Шістьох - примусово вивезено на тимчасово окуповані території.

"Цей випадок, на жаль, є непоодиноким. Лише на Херсонщині виявлено 11 катівень та 13 місць несвободи. Перевіряється інформація щодо незаконного утримання майже 1000 людей", - наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Окупанти облаштовують катівні та території України

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року СБУ повідомила, що ідентифіковано зрадників, які під час окупації облаштували катівню на Миколаївщині. Йдеться про командира одного з полків терористичної організації "ДНР" і двох його підлеглих.

Також у травні Генштаб розповів про катівню, яку росіяни облаштували у Чаплинці. Там утримували навіть неповнолітніх.

Загалом російські катівні виявляють на всіх територіях, які перебували під окупацією. Широко відомий звірячий вчинок росіян щодо мешканців села Ягідне. Вони зігнали у підвал людей і тримали там у нелюдських умовах.

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