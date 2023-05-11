Сьогодні прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління "Росгвардії" Ростовської області, полковнику поліції РФ, який організував катівню під час окупації Херсона і особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України. Зазначається, що також про підозру повідомлено трьом його поплічникам. Всім чотирьом повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
За даними слідчих, у захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання з березня по жовтень 2022 р. утримували та піддавали тортурам понад двісті осіб.
Сто шістдесят з них звернулися до органів правопорядку. Робота зі встановлення інших потерпілих триває.
"Це були переважно проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців. Декого тримали годинами, інших - місяцями. У жахливих антисанітарних умовах. Били та катували, обмежували в їжі та воді, відмовляли у наданні медичної допомоги. Щодо щонайменше 17 чоловіків застосовували тортури статевих органів електрострумом", - інформують прокурори.
Зазначається, що як за часів НКВС, з людей "вибивали" зізнання в тому, чого вони не робили. Намагалися змусити до співпраці з окупаційною "владою". Звинувачували у зв’язках з рухом опору та вимагали інформацію про Сили оборони України.
Вже відомо, що щонайменше трьох бранців було закатовано до смерті. Шістьох - примусово вивезено на тимчасово окуповані території.
"Цей випадок, на жаль, є непоодиноким. Лише на Херсонщині виявлено 11 катівень та 13 місць несвободи. Перевіряється інформація щодо незаконного утримання майже 1000 людей", - наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Окупанти облаштовують катівні та території України
Як повідомляв УНІАН, у травні цього року СБУ повідомила, що ідентифіковано зрадників, які під час окупації облаштували катівню на Миколаївщині. Йдеться про командира одного з полків терористичної організації "ДНР" і двох його підлеглих.
Також у травні Генштаб розповів про катівню, яку росіяни облаштували у Чаплинці. Там утримували навіть неповнолітніх.
Загалом російські катівні виявляють на всіх територіях, які перебували під окупацією. Широко відомий звірячий вчинок росіян щодо мешканців села Ягідне. Вони зігнали у підвал людей і тримали там у нелюдських умовах.
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