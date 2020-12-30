Суб’єкти декларування тепер зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Сьогодні набув чинності закон, що відновлює повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це НАЗК повідомляє у Facebook.

В повідомленні сказано, що сьогодні набув чинності закон № 1079-ІХ "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції".

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При цьому зазначається, що закон, зокрема, відновлює обов’язок суб’єктів декларування подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (105,1 тис. грн у 2020 році та 113,5 тис. грн у 2021 році).

НАЗК звертає увагу, що суб’єкти декларування зобов’язані подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які виникли у них з 30 грудня 2020 року, тобто від набрання чинності закону.

"НАЗК встановлюватиме порушення щодо неподання або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані лише щодо тих змін, які виникли з 30 грудня 2020 року. Про зміни у майновому стані, які виникли до цієї дати, повідомляти не потрібно", - зазначив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.

Також нагадується, що через рішення Конституційного суду України від 27 жовтня НАЗК було змушене припинити прийняття повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відключити відповідну можливість у Реєстрі декларацій.

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27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 грудня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про запобігання корупції", якими передбачено відновлення повноцінної діяльності НАЗК.

Також закон встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів Конституційного суду України, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб.

Кір того, законом передбачено відкритий цілодобовий доступ до держреєстру е-декларацій.

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Автор: Надя Пришляк