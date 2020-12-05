Через сутички в залі засідань пошкоджено меблі і не працює електронна система для голосування.

Одеська обласна рада вночі на сесії обрала своїм головою Григорія Діденка, кандидатуру якого висунула політсила "Слуга народу". Як передає кореспондент УНІАН, засідання першої сесії новообраного складу облради, повинно була відкритися 4 грудня об 11:00, але через конфлікт між депутатами почалося тільки о 23:20.

На сесії зареєструвалися всі 84 депутати. У їх числі - представники партії "За майбутнє", яких раніше не зареєструвала Одеська обласна ТВК, через що зранку кілька десятків людей блокували трибуну.

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Учасники заворушень, які протягом дня проходили в сесійній залі, зламали кілька столів, стільців, також вийшла з ладу електронна система для голосування.

Тому своє волевиявлення депутати показували підняттям рук.

Основним питанням сесії було обрання голови обласної ради, на посаду якого запропонували всього дві кандидатури: Вадима Шкарівського - від "Опозиційної платформи - За життя", і Діденка - від "Слуги народу".

Обом кандидатам запропонували звернутися зі зверненням (своєю програмою) до присутніх у залі. Діденко виступати відмовився, Шкарівський пообіцяв "працювати на благо області". Відповідаючи на запитання депутатів, він заявив, що не визнає Революцію Гідності, яка, на його думку, "розвалила" Україну, і життя населення погіршилося.

Голосування проходило в режимі таємного голосування. За його результатами найбільше число депутатів (44 особи) підтримали Діденка.

Станом на 2:00, сесія облради тривала.

Місцеві вибори в Одесі: результати

10 листопада Одеська обласна територіальна виборча комісія оголосила результати виборів до Одеської облради. У нього пройшли сім партій - "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Довіряй справам", "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Батьківщина", "Партія Шарія".

"ОПЗЖ "отримала 24 мандати, "Слуга народу" - 16, "Довіряй справам" - 11, "Європейська солідарність" - 10, "За майбутнє" - 10, "Батьківщина" - 7 і "Партія Шарія" - 6 місць.

Перша сесія Одеської облради

На 4 грудня була запланована перша сесія новообраного складу облради, але в призначений час засідання не відкрилося. Кілька десятків депутатів Одеської обласної ради вийшли на трибуну і заблокували проведення сесії, яка вперше повинна відбутися після виборів, що пройшли 25 жовтня. Зокрема, на трибуну вийшли депутати ОПЗЖ, "Партії Шарія" та "За майбутнє". Вони заявили, що ТВК не реєструє депутатів від партії "За майбутнє", і тому не дозволять проводити засідання.

Протягом дня між опонентами сталося кілька сутичок, в тому числі із застосуванням фізичної сили. У сесійній залі виламали двері, зламали кілька столів і стільців, підіймалися на столи, свистіли, обливалися водою.

У протистоянні взяли участь деякі депутати Одеської міської ради та Верховної Ради, які прибули для підтримки однодумців.

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Автор: Лариса Козова