Келлог проведе в Україні кілька днів: в ОП розкрили деталі візиту

Келлог може побувати і українських бригадах і на фронті, щоб ознайомитися з ситуацією, і це може вплинути на подальші рішення з надання допомоги Україні.

В Офісі президента України відзначили важливість візиту спеціального представника США Кіта Келлога до України. Про це радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко сказав в ефірі марафону "Єдині новини".

"Ця мова тіла (body language), яку ми бачимо на екрані, зустріч Єрмака і Келлога на київському вокзалі говорить гучніше за будь-які заголовки, за будь-які статті, які, на жаль, перед візитом Келлога вийшли в американських виданнях, які намагалися показати неефективність української дипломатії… Будь ласка, це була зустріч не просто друзів. Це людина, яка приїхала в Київ для того, щоби провести тут не декілька годин, а декілька днів, можливо – цілий тиждень", - відзначив Лещенко.

Як підкреслює радник керівника ОП, Келлог не є чиновником, який їде через те, що "зарплата змушує", бо спецпредставник США підтримує Україну "всім серцем".

Відео дня

"Він їде в Україну і бачиться зі своїм другом Єрмаком, і ці обійми якраз показують, що український підхід спрацьовує", - наголосив Лещенко.

Як пояснив радник, негативні матеріали в окремих медіа були покликані на те, аби схилити Україну на те, що не відповідає її інтересам.

"І те, що Україна не схиляється, якраз показує, що це поважають", - додав Лещенко.

Водночас, програма візиту Келлога до України не розголошується. Але як тільки Дональд Трамп став президентом і призначив Келлога на посаду спеціального представника, президент України запросив Келлог до України.

"Наш президент Володимир Зеленський запросив Кіта Келлога провести в Україні декілька днів чи тиждень, і побувати і на фронті, і серед військових, і в бригадах, і на власні очі побачити те, чим, він власне займався усе життя – це військова справа, і як вона виглядає у реаліях сучасної війни. І звичайно, ці знання будуть потрібні не тільки для того, щоби виділяти Україні допомогу, але щоб український досвід допомагав американській армії бути сучасною", - наголосив Лещенко.

При цьому, у Лещенка запитали, як він розцінює перспективу зменшення ударів по тиловим містам України на тлі зміни риторики в США щодо надання допомоги України і очікування нових санкцій.

"Сам факт присутності американського високого гостя важливий, тому що треба бути повним ідіотом для Путіна, щоб бомбити Київ, коли в Києві перебуває Кіт Келлог. Тому що, звичайно, на власний досвід пережити бомбардування, провести ніч в укритті і наступного ранку поїхати на руїни і бачити як розгрібають тонни завалів, дістають тіла з-під руїн – це той досвід, який Келлог може побачити на власні очі і передати американському президенту, і це тільки посилить українську обороноспроможність", - відзначив Лещенко.

За його словами, допомога, яку Україні передаватимуть американські партнери, допомагатиме захищати українське небо. Є очікування, що Україні передадуть ракети до "Петріотів". Ці ракети є в дефіциті.

"Але також мова йде про далекобійну зброю, і Німеччина, у цьому сенсі, грамотно діє, більше не займається публічними анонсами, куди і що передається, і розробляє з Україною спільна проєкти з далекобійності для того, щоби в якийсь момент вже було незрозуміло, чи це українська ракета полетіла, чи це німецька ракета полетіла, чи українсько-німецька… Загалом, режиму Путіна має бути непереливки. Це головне", - наголосив Лещенко.

Келлог в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 14 липня, Келлог прибув до Києва. На залізничному вокзалі його зустрічав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше Келлог заявляв, що може пробути в Україні цілий тиждень. В Україні Келлог має отримати дані про потенціал армії РФ та перспективи українського війська.

Вас також можуть зацікавити новини: