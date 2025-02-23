Керівник ОП подякував американській стороні за двопартійну підтримку Україні.

Україна веде переговори щодо угоди про корисні копалини зі США. Наразі розмова є конструктивною. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Довелося піти раніше з Форуму "Україна. Рік 2025" разом з першою віцепремʼєр міністеркою-міністеркою з економіки Юлією Свириденко на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди. До нас долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина", - зазначив політик.

За його словами, від американської сторони у перемовинах брали участь міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їхні команди та представник команди віцепрезидента США Джей Ді Венса.

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"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян", - додав Єрмак.

Угода про корисні копалини - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому відмовився одразу підписувати угоду про корисні копалини зі США. За його словами, цей договір є нерівноцінним в тому вигляді, в якому він перебуває зараз.

Також глава держави розповів, чи може угода про корисні копалини стати частиною гарантій безпеки для України. Він наголосив, що про це повинно бути написано в угоді, що це є гарантіями безпеки, "а не просто, щоб ми з вами говорили".

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