Ухвалити рішення вдалося після тривалої перерви, оголошеної мером через безлад.

У Маріуполі вперше в історії міста депутати ухвалювали бюджет з бійками, блокуванням трибуни сесійної зали та псуванням техніки.

На думку політолога Костя Бондаренка, такий бурхливий розгляд головного кошторису міста можна пояснити тим, що "кожен хотів собі увірвати якийсь шматок і пролобіювати для вирішення своїх інтересів найбільше коштів", пише 24tv.ua.

"Але в цілому, я вважаю, що місцева влада добре працює. Тим більше що в Маріуполі є доволі ефективний мер, який вже продемонстрував ефективність своєю попередньою каденцією", – вважає експерт.

Зазначається, що попри спроби зірвати роботу першої сесії депутатами від ОПЗЖ, ухвалити рішення вдалося після тривалої перерви, яку оголосив новообраний голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Маріуполь став на шлях розвитку, і ніколи з нього не зверне", – заявив він.

За його словами, головний фінансовий документ максимально збалансований за ключовими напрямами розвитку.

За проект бюджету проголосували 36 депутатів, один – проти і двоє не дали своїх голосів.

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Автор: УНІАН