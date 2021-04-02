Також він вітає рішення Зеленського та РНБО про закриття "каналів Медведчука".

Перший президент України Леонід Кравчук дав поради главі держави Володимиру Зеленському.

Читайте такожДо студії "Права на владу" привезли велосипед із серіалу "Слуга народу" (відео)

Про це він сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє ТСН.

Перша порада Кравчука Зеленському: коли ухвалюються будь-які рішення, потрібно зважувати всі моменти й слухати всіх.

"... Слухати й ухвалювати рішення на основі глибокого аналізу. І не поспішати з оцінками того, що ще не показало тенденцію", - радить перший президент.

Друга порада Кравчука - боротися з усіма, хто діє проти України: "Робити все для того, щоб будь-хто, хто допускає не просто помилки, а діє проти України, був обов’язково покараний".

Також перший президент України радить Зеленському дистанціюватися від людей, які діють всупереч інтересам держави.

Крім того, Кравчук радить очільнику держави позбавляти влади тих, хто живе в Україні, користується багатствами, але проводить неукраїнську політику.

Перший президент незалежної України вітає рішення Зеленського та РНБО про закриття "каналів Медведчука".

Санкції проти Медведчука: що відомо

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладалися на все майно й активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко