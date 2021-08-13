Голова МЗС зауважив, що на саміті "Кримської платформи" буде ухвалена Кримська декларація.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він задоволений нервовою реакцією голови МЗС РФ Сергія Лаврова на саміт Кримської платформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

Вчора, 12 серпня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров незаконно відвідав український Крим. Там він зробив низку гнівних заяв про Кримську платформу, назвав її "шабашем", "збіговиськом". Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцію. Як казав Махатма Ганді (індійський державний і політичний діяч, один із керівників та ідеологів національно-визвольних рухів Індії – УНІАН) – "вони спочатку вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте". РФ успішно здолала перші дві стадії та перебуває на третій – активно з нами бореться, - заявив голова МЗС.

Читайте такожПрезидент Польщі відвідає Україну 23-24 серпняКулеба підкреслив, що четверта стадія обов’язково буде – "це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму".

За словами Кулеби, міжнародна підтримка "Кримської платформи" зростає.

"Сьогодні я радий оголосити, що ми досягли круглої цифри – у нас є 40 підтверджень участі в саміті Кримської платформи – це держави та міжнародні організації", - завив він.

Голова МЗС зауважив, що на саміті "Кримської платформи" буде ухвалена Кримська декларація, яка буде відкрита для подальшого приєднання держав, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти участь в установчому саміті.

Насправді підтримка Кримської платформи буде ще більшою і я переконаний, буде невпинно зростати. За 10 днів ми запустимо Кримську платформу та виправимо історичну помилку, яка була зроблена у перші роки війни України з російським агресором, коли для Криму не було створено жодного механізму системної роботи з його деокупації, - додав він.

Також, за словами міністра, сьогодні МЗС запустило офіційний сайт Кримської платформи.

Довідка УНІАН. "Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Інавгураційний саміт "Кримської платформи" відбудеться у Києві 23 серпня. В Україну приїдуть представники від усіх провідних держав-партнерів України у Європі та Північній Америці, а також держав з-поза меж трансатлантичного регіону.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, і про відновлення прав кримськотатарського народу.

Автор: Костянтин Гончаров