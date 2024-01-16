Глава МЗС зазначив, що російські військові зараз набагато краще пристосовані до війни, але передбачив "більше поразок" для Росії цього року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що війна з Росією є "важкою", але відкинув думку про те, що президент Росії Володимир Путін зараз виглядає сильнішим після невдалого контрнаступу України влітку. Про це Кулеба сказав в інтерв’ю ABC News.

"Гітлер прикидався дуже сильним протягом багатьох років, і ми всі знаємо, чим це закінчилося", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України визнав, що російські військові "засвоїли свої уроки" і тепер "набагато краще пристосовані до цієї війни", але передбачив "більше поразок" для Росії цього року.

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За останні тижні російські війська змогли захопити невеликі ділянки території на сході України навколо міста Авдіївка. Однак міністр закордонних справ України заявив, що ці "мінімальні" російські здобутки дісталися "надзвичайно високою ціною", і відкинув думку про те, що Росія зараз має перевагу на полі бою.

В останні місяці Україна постійно запускала вибухові безпілотники по цілях всередині міжнародно визнаних кордонів Росії. Кулеба відмовився прямо коментувати ці атаки, однак натякнув, що Київ намагається показати, що війна в Україні має негативний вплив у себе вдома, в Росії.

"Я думаю, що корисно час від часу змушувати їх [жителів Росії] усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів інша і може бути набагато, набагато гіршою, ніж їхня пропаганда", - сказав він, додавши, що "президент Путін повинен пояснити своєму народу, чому все це відбувається".

Ситуація на фронті

Як заявляв командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, Сухопутні війська Збройних сил України наразі перебувають в "активній обороні" і зосереджені на утриманні позицій вздовж східної ділянки фронту протяжністю 1000 км.

Водночас російські окупаційні війська, за словами командувача, останнім часом намагалися перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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