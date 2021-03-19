Депутати працюватимуть один тиждень з виборцями і два – в комітетах, фракціях та групах.

Верховна Рада України вирішила не працювати в пленарному режимі до 13 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову "Про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№ 5272) на позачерговому засіданні проголосували 298 народних депутатів України.

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За нинішнім календарним планом, наступного тижня – з 22 до 26 березня – народні депутати працюють з виборцями, а з 29 березня до 2 квітня – пленарний тиждень.

Водночас постановою № 5272 передбачено, що з 29 березня до 2 квітня народні депутати працюватимуть не в сесійній залі, а в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

З 5 до 9 квітня за календарним планом – також робота в комітетах, фракціях та групах.

Тобто, відповідно до календарного плану, наступне пленарне засідання відбудеться 13 квітня.

У висновку Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради зазначено, що такі зміни передбачені у зв’язку з погіршенням ситуації з захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 та запровадженням суворих карантинних обмежень у місті Києві. Необхідність дотримуватися умов роботи, які би не передбачали роботу народних депутатів у формі проведення пленарних засідань, зумовлена метою запобігти поширенню COVID-19.

На засіданні розглядалося лише це одне питання, рішення ухвалили без обговорення.

Відразу після цього позачергове засідання було закрито.

Локдаун у Києві

У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

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Автор: Надя Пришляк