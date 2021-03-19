Верховна Рада України вирішила не працювати в пленарному режимі до 13 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, за постанову "Про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№ 5272) на позачерговому засіданні проголосували 298 народних депутатів України.
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За нинішнім календарним планом, наступного тижня – з 22 до 26 березня – народні депутати працюють з виборцями, а з 29 березня до 2 квітня – пленарний тиждень.
Водночас постановою № 5272 передбачено, що з 29 березня до 2 квітня народні депутати працюватимуть не в сесійній залі, а в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
З 5 до 9 квітня за календарним планом – також робота в комітетах, фракціях та групах.
Тобто, відповідно до календарного плану, наступне пленарне засідання відбудеться 13 квітня.
У висновку Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради зазначено, що такі зміни передбачені у зв’язку з погіршенням ситуації з захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 та запровадженням суворих карантинних обмежень у місті Києві. Необхідність дотримуватися умов роботи, які би не передбачали роботу народних депутатів у формі проведення пленарних засідань, зумовлена метою запобігти поширенню COVID-19.
На засіданні розглядалося лише це одне питання, рішення ухвалили без обговорення.
Відразу після цього позачергове засідання було закрито.
Локдаун у Києві
У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.
|Заборонено
|Обмеження
|Дозволено
|Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали
|Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу
|Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів
|Заборонена робота ТРЦ
|Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
|Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
|Заборонене проведення людних релігійних богослужінь
|Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе
|Працюватимуть дитячі садочки
|Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних)
|Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом
|Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50%
|Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях
|Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять
|Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання
|Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
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