Страшилки про "нацистів" з "Азова" розповів представник "ДНР" Ян Гагін.

Представник "ДНР" настрашив Росію новими історіями про "нацистів" з "Азова": представник Пушиліна розповів, що вони збираються карати людей у Харкові.

Викривальною інформацією поділився з пропагандистськими "Риа Новости" його радник Ян Гагін. Він заявив, що про появу "Азова" розповідають харків'яни.

"Варто відзначити появу в Харкові нових сил полку "Азов", забороненого в Росії як терористична організація. Це відзначають самі харків'яни: що з'явилися нацбати, з'явилися представники інонаціональних батальйонів. Це і "Кракен", але насамперед "Азов"", - сказав він.

Гагін припустив, що Україна стягує членів "Азова" до Харкова та області для боротьби з проросійськи налаштованими громадянами та підпіллям. Представник Пушиліна порівняв членів батальйону з "поліцаями" часів Другої світової. Як відомо, Росії тема "вітчизняної війни" особливо близька - на цьому вибудовується чимала частина сучасної пропаганди.

"Ми не часто зустрічаємо бійців "Азова" на фронті. У них спеціальна функція - це насамперед "карателі"... Ті самі "поліцаї", які були у Велику вітчизняну війну. Вони точно такі самі: з великими повноваженнями, з ліцензіями на вбивство, на все що завгодно", - залякав "Азовом" Гагін.

Гагін набрехав ЗМІ про успіхи в районі Часів Яр

У цьому ж інтерв'ю Гагін відзначився історією "успіху" Росії на Бахмутському напрямку. Він заявив, що росіянам залишається близько пів кілометра, щоб увійти в Часів Яр. "Скажімо так, ми вже в передмісті", - заявив він.

Цю інформацію спростували в ЗСУ. Представник Східного командування Андрій Задубінний заявив, що ситуація біля Часового Яру складна, але росіян так близько біля міста немає. Він закликав українців не вірити у ворожі вкиди інформації.

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