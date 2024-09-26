Джонсон навіть розповів, про що поговорив би з українським президентом, якби зустріч відбулася.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив на пресконференції, повідомила у соцмережі кореспондент "Голосу Америки" Катерина Лісунова. Американський посадовець заявив, що не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що був дуже зайнятий.

"І я навіть не думаю, що буду в місті завтра", - додав Джонсон.

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Він зазначив, що якби зустрівся з українським президентом, то обговорив би з ним про лист українського посла.

"Я б йому розповів, якби ми сіли, то говорили б про лист посла. Я думаю, це було дуже жахливо, і це напружує відносини між двома народами в складний для України час", - підсумував посадовець.

Візит Зеленського у США

Зеленський в ході візиту в США зустрівся з президентом США Джозефом Байденом і представив йому План перемоги.

При цьому Дональд Трамп зневажливо відреагував на візит Зеленського. Кандидат у президенти США назвав українського президента "найкращим продавцем в історії", заявивши, що нібито після кожного візиту до США той повертається "з $60 млрд".