Спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Про це він заявив на пресконференції, повідомила у соцмережі кореспондент "Голосу Америки" Катерина Лісунова. Американський посадовець заявив, що не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що був дуже зайнятий.
"І я навіть не думаю, що буду в місті завтра", - додав Джонсон.
Він зазначив, що якби зустрівся з українським президентом, то обговорив би з ним про лист українського посла.
"Я б йому розповів, якби ми сіли, то говорили б про лист посла. Я думаю, це було дуже жахливо, і це напружує відносини між двома народами в складний для України час", - підсумував посадовець.
Візит Зеленського у США
Зеленський в ході візиту в США зустрівся з президентом США Джозефом Байденом і представив йому План перемоги.
При цьому Дональд Трамп зневажливо відреагував на візит Зеленського. Кандидат у президенти США назвав українського президента "найкращим продавцем в історії", заявивши, що нібито після кожного візиту до США той повертається "з $60 млрд".