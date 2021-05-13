Прокуратура клопотатиме про взяття Медведчука під варту з можливістю внесення застави.

Кум Путіна й депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва, де йому обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду.

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Прокуратура наполягатиме на взятті під варту з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, сам Медведчук перед засіданням заявив, що готовий до арешту, але переконує, що «все буде нормально».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи поїде він до СІЗО, Медведчук сказав: «Якщо пощастить - поїду. Ви не хвилюйтеся, все буде нормально. Люди, які мене дуже поважають і люблять, розуміють, що все буде нормально».

Також Медведчук заявив, що проти нього ведуться політичні переслідування. «Я знаю, що інкримінується сьогодні представнику опозиції, як це прийнято в українському політикумі - було і продовжується. Це для того, щоб закрити рот мені як одному з лідерів партії, закрити рот нашій фракції і партії», - заявив він і додав, що всі звинувачення, які йому висунуті, не мають підстав.

«Я до цього відношення не маю. І все, що зібрано в цих матеріалах, не відповідає дійсності і не підтверджено об'єктивними і реальними доказами», - сказав Медчедчук.

Біля будівлі суду разом з Медведчуком також були присутні народні депутати і молодики спортивної статури. На уточнююче запитання журналістів, хто ці люди і чи не його це охорона, Медведчук сказав: «Це не охорона - це патріоти «За життя» та прихильники нашої партії».

Підозра Медведчуку: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Підозра Медведчуку стосується трьох злочинних епізодів.

Водночас співробітники СБУ влаштували обшуки в двох київських будинках Медведчука і офісі його партії ОПЗЖ.

12 травня Медведчук побував в офісі генпрокурора, після чого заявив, що вважає справу проти себе політично мотивованою, а звинувачення бездоказовими.

Тарас Козак, за даними слідства, перебуває за межами України.

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Автор: Надя Пришляк