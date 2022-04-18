Затримані співробітники депутата також співпрацюють зі слідством.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що затриманий раніше народний депутат України Віктор Медведчук вже дає свідчення.

"Він народний депутат України, як не крути, він каже - а ми слухаємо. Але справа навіть не в цьому. Крім Медведчука затримали дуже багато його людей. У них зовсім інший інтерес. Люди чесно працювали за гроші, а тепер таке сталося", - зазначив Арестович.

За його словами, затримані співробітники співпрацюють зі слідством.

"Якщо Медведчук ще може боротися з допитами, оскільки він цінний кадр на обмін, то з його співробітниками/партнерами все набагато простіше. Вони нікому не цікаві обміном і тому розповідають все, щоб їх відпустили. Розповідають багато і цікаво. Медведчук може вже нічого не говорити, нам вже все зрозуміло", - зазначив Арестович.

Як відомо, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук підозрюваний у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з-під домашнього арешту.18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого про обрання Медведчуку запобіжного заходу за його відсутності.

12 квітня в результаті спецоперації, проведеної Службою безпеки України був затриманий.

13 квітня Личаківський районний суд Львова заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених Росією українських військових.

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