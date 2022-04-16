Суд змінив запобіжний захід куму Путіна.

Нардепу Віктору Медведчуку змінили запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба Личаківського райсуду Львова.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні суду.

Рішення ухвалили з огляду на втечу Медведчука з-під домашнього арешту 26 лютого і оголошення 2 березня підозрюваного у міжнародний розшук.

Судове засідання проходило у режимі відеоконференції.

На вказану ухвалу суду підозрюваний та захисник вправі подати апеляційну скаргу.

Як відомо, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з-під домашнього арешту.18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого про обрання Медведчуку запобіжного заходу за його відсутності.

12 квітня в результаті спецоперації, проведеної Службою безпеки України, його було затримано.

13 квітня Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених росією українських військових.

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