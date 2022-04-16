Нардепу Віктору Медведчуку змінили запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави.
Про це повідомляє прес-служба Личаківського райсуду Львова.
"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні суду.
Рішення ухвалили з огляду на втечу Медведчука з-під домашнього арешту 26 лютого і оголошення 2 березня підозрюваного у міжнародний розшук.
Судове засідання проходило у режимі відеоконференції.
На вказану ухвалу суду підозрюваний та захисник вправі подати апеляційну скаргу.
Як відомо, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з-під домашнього арешту.18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого про обрання Медведчуку запобіжного заходу за його відсутності.
12 квітня в результаті спецоперації, проведеної Службою безпеки України, його було затримано.
13 квітня Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених росією українських військових.