Змінити весь уряд зараз не вийде, пише УП.

Міністра інфраструктури Владислава Криклія можуть відправити у відставку, а замість нього призначити чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова.

Як пише УП з посиланням на власні джерела, подібну ідею просуває заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Зараз зняти весь уряд не вдасться, але є кілька міністрів, яких будуть міняти окремо. Наприклад, главу Мінінфраструктури Криклія. На його місце Тимошенко пропонує поставити свого друга главу Укравтодору Кубракова", - заявив виданню один з поінформованих членів уряду.

Як пише УП, Кирило Тимошенко таким чином намагається брати участь у переформатуванні Кабміну, хоча його напрямком відповідальності в ОП зараз є регіональна політика.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді зібрали більше третини голосів народних депутатів за ініціативу про відставку уряду Дениса Шмигаля.

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Автор: Юрій Годован