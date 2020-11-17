84 народні депутати підтримують ініціативу про відставку уряду Дениса Шмигаля.

У Верховній Раді зібрали понаду третину голосів народних депутатів за ініціативу про відставку уряду.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив народний депутат України з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Наша фракція ініціювала - і ми вже зібрали 84 підписи народних депутатів України за відставку цього уряду", - сказав він.

Гончаренко закликав колег підписатися під проектом постанови про відставку уряду.

Для ухвалення рішення про відставку уряду необхідно мінімум 226 голосів.

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Автор: Надя Пришляк