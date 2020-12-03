Заступник державного секретаря Стівен Біґен наголосив, що дії Росії в Україні – це крищуча зневага міжнародного права і основоположних принципів ОБСЄ.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Біґен закликає Росіську Федерацію повноцінно виконати Мінські угоди.

Читайте такожСтолтенберг закликав Росію не втручатися у внутрішні справи БілорусіЯк передає кореспондент УНІАН, про це Біґен сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке відбувається у форматі відеоконференції.

Він сказав, що російська агресія на сході України і окупація Криму залишається найбільш кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності на просторах ОБСЄ.

"Україна повинна залишатися у центрі нашого порядку денного. Це неприйнятно, що Спеціальна моніторингова місія стикається з щоденними репресіями, утисками і обмеженнями, здебільшого у контрольованих Росією районах. Ніхто не введений в оману наполегливістю Москви, що Україна "відповідальна" за конфлікт на її власній території. Дії Росії в Україні та інших країнах - це крищуча зневага міжнародного права і основоположних принципів ОБСЄ, яка призвела до погіршення європейської безпеки на континенті", - сказав Біґен.

"Сполучені Штати закликають Росію повністю виконати її Мінські зобов'язання. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією", - наголосив він.

Також він сказав, що кримські татари, етнічні українці та інші, які виступають проти окупації Криму, досі стикаються з жорстокими репресіями.

Останні домовленості в Мінському форматі

22 липня учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з врегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

6 вересня окупанти порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще один був поранений.

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков переконаний, що "Мінськ" не є майданчиком, на якому буде досягнутий мир.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі і перший президент України Леонід Кравчук заявив про необхідність переглянути послідовність виконання пунктів Мінських угод, ухвалених у 2015 році.

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Автор: Віталій Саєнко