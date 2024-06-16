Там не виключили участі в ньому РФ.

Другий мирний саміт щодо України може відбутися до президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді.

З таким анонсом виступив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс. Однак, де і коли він може відбутися, поки що незрозуміло. За даними Tages-Anzeiger, перемовини вже ведуться з владою Саудівської Аравії, Катару і Туреччини в якості наступного місця проведення такої зустрічі.

Кассіс висловив переконання, що на певному етапі російській владі доведеться приєднатися до мирного процесу. "Питання не в тому, чи приєднається Росія, а в тому, коли", - зазначив швейцарський дипломат, Swiss.info.

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При цьому Кассіс зазначив, що РФ може вести паралельні переговори про закінчення війни проти України і цей процес якраз може очолити Китай. Міністр додав, що його країна вітала б альтернативні зусилля з досягнення миру в Україні.

Другий мирний саміт щодо України

Присутність Росії на другому саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання щодо можливої участі Росії у другому саміті миру. "Ви запитуєте, що буде з Росією на другому саміті. Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їхня присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами - вирішили вони чи їх змусив світ", - сказав Зеленський.

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