Президент наголосив, що Росія може почати перемовини хоч завтра, якщо вийде з території України.

Присутність Росії на другому саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання про можливу участь Росії у другому саміті миру. "Ви запитуєте, що буде з Росією на другом саміті. Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там говоритиме про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу гратись словами - вирішили вони або їх змусив світ", - сказав Зеленський. За його словами, для України важливо, щоб все-таки змусив світ.

"Але для нас головне результат. Результат – це закінчення цієї війни", - підкреслив президент України. Відео дня

Відповідаючи на запитання щодо перемовин з РФ, Зеленський наголосив, що такі перемовини можуть розпочатися хоч завтра. "Росія завтра може розпочати з нами перемовини, не чекаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є просто повага до статуту ООН", - підкреслив президент україни.

Переговори РФ і України

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про те, чому провалилися переговори з Росією у Стамбулі 2022 року.

Він зазначив, що ніякі ультиматуми не є переговорами. За його словами, з цим ультиматумом Путін приїхав на танку під час повномасштабного вторгнення, росіяни оточили Київ, багато регіонів нашої країни окупували, і показали ультиматум. При цьому сказав, що це майже нічим не відрізняється від останніх "пропозицій" Путіна два дні тому, які є просто просто ультиматумом.

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