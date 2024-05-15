У Раді пояснили, чого чекати військовозобов'язаним, які ухиляються від служби, ігноруючи штрафи.

18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Про це розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у коментарі ТСН.ua.

"Потрібно розуміти поетапність застосування штрафів. Спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов’язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Для фізичних осіб йдеться про суми від 17 тис. грн. до 25 тис. грн", - каже Ірина Фріз. Відео дня

Нардепка пояснила, що штраф накладено за порушення обліку. Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий, не з’являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію.

"Тобто, це стаття за ухилянство, а не порушення військового обліку. І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена - передбачається від 3 до 5 років ув'язнення за ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану", - додала Фріз.

Мобілізація і штрафи - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні досить суттєво збільшено штрафи за порушення військовозобов’язаними правил військового обліку.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас зазначив, що в ухваленому законі про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема, за порушення правил війського обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Іонушас наголосив, що штрафи можуть накладатися декілька разів за різні види порушень.

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