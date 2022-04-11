РФ може вчинити провокації в Придністров'ї з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.

У Генеральному штабі Збройних Сил України не виключають проведення російською армією провокаційних дій на території Придністров'я (окупованої росіянами частини Молдови).

Про це повідомляється в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"Не виключається проведення збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров'ї (окупована росіянами територія Молдови) проводять передислокацію, що в майбутньому може становити загрозу Україні.

У Генштабі ЗСУ не виключали використання території Придністров’я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку.

Крім того, у Придністров’ї осіб, які мають російське громадянство, агітують брати участь у бойових діях в Україні.

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