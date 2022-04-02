Можливі провокації на кордоні.

Російські війська у Придністров'ї (окупована росіянами територія Молдови) проводять передислокацію, що в майбутньому може становити загрозу Україні.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У ЗСУ заявили про активізацію роботи щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються у так званій "ПМР", для проведення провокацій та демонстраційних дій на українському кордоні.

"Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдова не підтримуватиме міжнародні санкції проти Росії за розв’язану війну в Україні. Напередодні Санду пояснила, чому вирішила обрати нейтралітет.

Ще 9 березня Генштаб Збройних сил України попередив, що РФ здатна залучити до боїв в нашій країні військових з Придністров'я.