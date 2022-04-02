Всі існуючі для України ризики відомі ЩСУ.

У невизнаному Придністров'ї, що межує з Одеською областю, активізувалася місцева армія і розташовані там угруповання країни-агресора.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"На території невизнаного Придністров'я почали проявляти активність російські підрозділи і так звана армія ПМР з метою демонстрації якихось дій для української сторони. Всі ці ризики відомі оперативному штабу, ЗСУ і будуть враховані при роботі і виконанні завдань одеським оборонним районом", - сказав Братчук.

Він також нагадав, що вчора ввечері з території окупованого Криму був здійснений обстріл Одеського району, є постраждалі.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня глава Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що з території Криму ворог випустив три ракети "Іскандер" по населеному пункту в Одеській області. Є постраждалі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Міністерство оборони РФ активізувало залучення підрозділів російських військ, що базуються в Придністров'ї, для здійснення провокацій на кордоні з Україною.

"Зафіксовано передислокацію російських військ і підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу і, можливо, бойових дій проти України", - йдеться в повідомленні.