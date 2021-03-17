Напрацювання комплексних проектів рішень у сфері соціальної політики - основний напрям роботи руху.

Близько 150-ти проектів рішень, що їх підготував Жіночий рух «За майбутнє», були передані для впровадження на місцях депутаткам різних рівнів із партії «За майбутнє».

Про це повідомляється на сайті партії “За майбутнє”.

Зі слів його лідерки – Ірини Суслової, це один з основних напрямків роботи Жіночого руху зараз. А саме – напрацювання комплексних проектів рішень у сфері соціальної політики.

«Йдеться про такі важливі проекти рішень як: створення служб у справах дітей при ОТГ; розробка кодексу депутатської етики; відкриття кризових центрів для жінок, які постраждали від домашнього насильства; відкриття центрів медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій; заснування профорієнтаційних центрів для підлітків і багато іншого. Усі вони поступово просуваються нашими депутатками з партії «За майбутнє» на місцях. Спільно ми готуємо проекти до реєстрації та розгляду місцевими радами», – коментує Ірина Суслова.

Водночас Жіночий рух «За майбутнє» активно проводить зустрічі зі своїми координаторками й місцевими депутатками від партії. Так напередодні масштабна зустріч відбулася в Запоріжжі, під час якої учасники, крім соціальних ініціатив, обговорили екологічні проблеми області та ситуацію з відсутністю доплат для лікарів, які працюють з хворими на ковід. Безпосередньо на зустрічі спільно з заступником голови Запорізької облради Геннадієм Фуксом учасниці погодили проект рішення про посилення відповідальності промисловців за перевищення норми шкідливих викидів у повітря. А вже цього тижня – 18 березня – інша зустріч Жіночого руху пройде в Одесі.

Нагадаємо, що крім місцевих ініціатив, Жіночий рух «За майбутнє», а зокрема його лідерка – Ірина Суслова, взяла участь у розробці низки законопроектів, спрямованих на захист прав людини. Майже всі вони зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради. Це законопроекти № 4174 про рівні можливості у сфері праці, № 3036 про обов’язкове державне страхування на випадок захворювання на Covid-19 для працівників державних та комунальних закладів освіти, законопроект № 3427 щодо протидії дискримінації в рекламі й законопроект про сімейний кіднепінг – на стадії підготовки.

«Жіночий рух «За майбутнє» здійснює глобальну роботу. Ми системно працюємо з питаннями захисту прав жінок, людей з інвалідністю та дітей. У нас майже 1500 депутаток всіх рівнів та понад 15 тисяч прихильниць. Координаторки – по всій Україні. І це лише початок», – говорить Ірина Суслова.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН