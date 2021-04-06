НАТО застерігає Росію від ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ до українського кордону і порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Читайте такожЗеленський розраховує на підтримку союзників по НАТО в наданні ПДЧЯк повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник НАТО в коментарі німецькому виданню WELT. "НАТО буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми залишаємося пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією", - сказав представник Альянсу.
Він додав, що"дестабілізуючі заходи з боку Росії підривають усі зусилля з деескалації напруженості в рамках укладеної за участю ОБСЄ Угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року".
Спікер нагадав, що 1 квітня посли країн НАТО в Брюсселі провели нараду для обміну думками про поточну ситуацію з безпекою на Чорному морі.
"Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню з липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня", - сказав він.
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