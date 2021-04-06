У НАТО зазначили, що залишаються пильними і продовжують уважно стежити за ситуацією.

НАТО застерігає Росію від ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ до українського кордону і порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте такожЗеленський розраховує на підтримку союзників по НАТО в наданні ПДЧЯк повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник НАТО в коментарі німецькому виданню WELT. "НАТО буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми залишаємося пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією", - сказав представник Альянсу.

Він додав, що"дестабілізуючі заходи з боку Росії підривають усі зусилля з деескалації напруженості в рамках укладеної за участю ОБСЄ Угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року".

Спікер нагадав, що 1 квітня посли країн НАТО в Брюсселі провели нараду для обміну думками про поточну ситуацію з безпекою на Чорному морі.

"Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню з липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня", - сказав він.

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Автор: Ірина Погоріла