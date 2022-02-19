Слідом за іншими країнами в Альянсі також ухвалили рішення перевести співробітників свого офісу з Києва.

НАТО тимчасово закриває свій офіс у Києві і переводить співробітників до Брюсселя та Львова.

Про це повідомляє з посиланням на прес-службу НАТО канал VG.

"НАТО і держави-члени дуже уважно стежать і оцінюють ситуацію і вживають всіх необхідних запобіжних заходів. Безпека наших співробітників є високим пріоритетом, тому співробітники тепер переїхали до Львова та Брюсселя. Таким чином, офіси НАТО в Україні все ще функціонують", - повідомили в НАТО у відповідь на запит каналу.

Евакуація дипломатів з України

На тлі загрози російського вторгнення в Україну ряд країн прийняли рішення евакуювати або перемістити своїх співробітників з Києва. Зокрема, Канада і Австралія евакуювали посольства з Києва. А Німеччина перенесла консульство з Дніпра до Львова і скоротила штат.

США евакуюють з України дипломатів і зупиняють консульські послуги.

Міністр закордонних справ Ізраїлю домовився з українськими колегами про те, що у разі початку вторгнення ізраїльське посольство буде перенесено до Львова. Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію майже всіх співробітників посольства в Україні.

Сім'ї співробітників латвійського посольства покинули Україну.

А французький посол в Україні закликав усіх громадян Франції, які залишаються в країні, запастися їжею, питною водою і теплим одягом.