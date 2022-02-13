Також ведуться переговори про те, щоб у разі припинення авіасполучення з Україною евакуювати звідти ізраїльтян через сухопутні кордони і треті країни.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід домовився з українськими колегами про те, що в разі початку вторгнення РФ до України ізраїльське посольство буде перенесено з Києва до Львова.

Про це повідомляє NEWSru.co.il.

Лапід розмовляв про це із заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, яка перебуває з візитом в Ізраїлі.

Також ведуться переговори про те, щоб у разі припинення авіасполучення з Україною евакуювати звідти ізраїльтян через сухопутні кордони і треті країни.

При цьому Лапід заявив, що міністр туризму Костянтин Развозов провів переговори з російським послом в Ізраїлі Анатолієм Вікторовим. Ні глава МЗС, ні міністр туризму не повідомили, про що велася бесіда з Вікторовим, проте висловили надію на те, що "конфлікт буде залагоджено мирним шляхом".

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого уряд Ізраїлю звернувся до всіх ізраїльтян, що знаходяться нині на території України, із закликом повернутися додому негайно.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники американського посольства, що залишилися в Україні, переїжджають до Львова.

Минулого тижня видання Buzz Feed писало, що американці к зв’язку зі зростаючою загрозою наступу РФ розглядають переїзд з Києва до котрогось з західних регіонів України.

Як пояснювала преса, вказаний напрямок обрано через його близькість до кордону з ЄС і військами НАТО.

До Львова переїжджають й посольства Канади та Австралії. Крім того, низка країн світу закликали своїх дипломатів покинути Україну через високий ризик бойових дій.

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