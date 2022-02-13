Держави-учасниці вирішили, що їхні представники в СММ мають залишити Україну.

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) повідомили, що деякі країни відкликають своїх представників зі спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ.

"Спеціальна моніторингова місія (СММ) в Україні є цивільною місією. Більшість членів міжнародної місії відряджені державами-учасницями ОБСЄ. Система відрядження дозволяє державам-учасницям приймати рішення, серед іншого, щодо переміщення своїх представників в країну або за її межі. Нещодавно деякі держави-учасниці вирішили, що їхні відповідні представники в СММ мають покинути Україну протягом найближчих днів", - йдеться у повідомленні.

При цьому країни, які відкликають своїх представників, не вказані.

Раніше ЗМИ із посиланням на джерела сповістили, що американські співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в неділю, 13 лютого, почали залишати Донецьк.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Російську Федерацію дозволити ОБСЄ збільшити кількість передових баз Спеціальної моніторингової місії на окупованому Донбасі і здійснювати моніторинг за допомогою безпілотників дальнього радіуса дії.

Вас також можуть зацікавити новини: