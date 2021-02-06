Кілька років тому Навальний заявив, що у Криму потрібно тільки провести "нормальний референдум" та нема потреби його повертати "туди-сюди":

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що через переслідування сьогодні він підтримує російського опозиційного політика Олексія Навального, але ось із його поглядами щодо України та окупованого Криму будуть ще розбиратися.

Читайте також"Відповідь прилетить": Кулеба про реакцію Кремля на заборону телеканалів МедведчукаПро це Кулеба сказав сьогодні в програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода.

"Я принципово завжди буду виступати на підтримку людини, яку довільно кидають за грати за абсолютно очевидним політичним кейсом. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини повинні поважатися. Тому справа Навального в цьому плані очевидна", - сказав він.

Що сказав Навальний про Крим: скандальна заява

Кілька років тому Навальний заявив, що в Криму потрібно тільки провести "нормальний референдум" та нема потреби його повертати "туди-сюди":

"Крим - це бутерброд з ковбасою, або що, щоб його туди-сюди повертати? З точки зору політики і відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний".

Затримання та арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений у "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки та вісім місяців.

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Автор: УНІАН