Із 27 балістик збили лише одну: у Повітряинх силах розповіли про нічну атаку Росії

Основним напрямком удару був Київ.

У ніч на 1 серпня росіяни атакували Україну ударними БпЛА, а також ракетами повітряного та наземного базування різних типів, при цьому збити вдалося лише 2 ракети з понад трьох десятків.

Як повідомляють у Повітряних силах, всього ворог запустив 35 ракет і 185 БпЛА. Це, зокрема, 4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс, 27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 протирадіолокаційні ракети "Х-31" та 2 керовані авіаційні ракети "Х-59/69".

Також зафіксовано 185 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія".

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"Основний напрямок удару – Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину", - зазначають у ПС.

За попередніми даними, станом на 09:30, ППО знищила 156 цілей, при цьому всього одну балістику.

Зокрема, знищено:

1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400;

1 керовану авіаційну ракету "Х-59/69";

154 ворожі БпЛА різних типів.

"Зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей", - повідомляють у ПС.

Нічна атака по Києву - що відомо

Уночі росіяни гатили по столиці балістикою, є руйнування в пʼяти районах міста.

Наразі відомо про 9 загиблих. Постраждали понад 30 людей, зокрема, четверо дітей.

Також за даними мера Києва Віталія Кличка, було два влучання на території "Київмедспецтрансу". 5 карет швидкої згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто.

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