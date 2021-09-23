Юрія Россошанського утримуватимуть у слідчому ізоляторі щонайменше до 19 листопада.

Юрію Россошанському, обвинуваченому у вбивстві наприкінці 2017 року правозахисниці Ірини Ноздровської, вкотре подовжили термін тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо тримання Россошанського в СІЗО ще 60 діб.

"Суд ухвалив клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Россошанського до 19 листопада включно", - сказав головуючий у справі.

Слід також зазначити, що сьогодні мали допитати свідка у справі - слідчу Лідію Лучинську, яка, на думку потерпілих, причетна до фальсифікації матеріалів розслідування вбивства Ноздровської.

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Вбивство правозахисниці Ноздровської: що відомо

1 січня 2018 року тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня 2017 року, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський.

8 січня 2018 року за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. У серпні справу проти Юрія Россошанського було направлено до суду. Справу розглядає суд присяжних.

Однак батьки та донька правозахисниці переконані, що Россошанський не сам вбивав Ноздровську, і що до вбивства причетні інші люди.

Автор: Дмитро Хилюк