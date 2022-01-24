Стефанчук озвучив рецепт для сусідів України.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук радить Росії зосередитися на власних проблемах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

"Останнім часом продовжуються спроби психологічного тиску на Україну. Міжнародна ізоляція Росії посилилася настільки, що російські депутати серйозно розмірковують над визнанням так званих донецької та луганської "народних республік". Маю рецепт для наших сусідів: я пропоную зосередитися на їхніх власних проблемах і не затьмарювати себе міфом збирання земель", – наголосив Стефанчук.

Він додав, що для того, щоб мати міжнародну підтримку та визнання, варто непокоїтися, перш за все, про економічне благополуччя власних громадян.

"Усе інше призведе до санкцій та решти неприємностей. Тож моя порада нашим шановним колегам – проводити реформи, діяти у правовому полі, дотримуватися міжнародних угод, не відступати від власних слів. А зазіхати на територіальну цілісність сусідніх держав – це шлях у прірву", – підкреслив голова ВР.

Читайте такожЗагроза з боку Росії: Зеленського закликали зібрати Раду на позачергове засіданняКрім того, він повідомив, що Рада вже цього тижня обговорить це питання.

Агресія Росії проти України – що треба знати

РФ навесні 2014 року захопила український Крим. Російські війська також вдерлися на частину Донецької та Луганської областей. Влада РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Варто зазначити, що російська влада не визнає вторгнення на Донбас.

Конфлікт між Україною та Росією загострився восени минулого року. РФ стягнула до кордону з українською державою багато військових та техніки. Україна й низка її західних партнерів заговорили про загрозу широкомасштабної агресії РФ.

Президент США Джо Байден говорив, що якщо російська сторона піде на агресію проти України, то нарветься на дії, які створять для РФ "швидкі й тяжкі наслідки".

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