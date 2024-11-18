В місті стався приліт на парковку, пошкоджено багатоквартирний будинок та університет.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо балістичного удару по Одесі, якій російська армія завдала сьогодні, 18 листопада.

"Удар російських терористів балістикою по Одесі, по житловому району. Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали", - заявив Зеленський.

За його словами, наразі залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує. Також президент наголосив, що це влучання – не випадковість.

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"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - підкреслює Зеленський.

Удар по Одесі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 листопада, Одеса знов зазнала балістичного удару. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, РФ атакувала обласний центр ракетою, через влучання якої, за попередніми даними, загинуло 8 людей, ще 18, в тому числі дитина, зазнали поранень. Четверо – у важкому стані.

Пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що з ранку над містом працював розвідувальний дрон, а за кілька годин стався приліт балістики.

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