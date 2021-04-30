Козловський є власником низки будівельних фірм та ресторанів у центрі Львова, а також футбольного клубу.

Депутат Львівської облради Григорій Козловський зазначив у власниках нерухомості, якою користується, наймолодшого сина Ярему. Дитині 9 травня виповниться один рік.

Про це повідомляє видання Наші гроші. Львів з посиланням на дані державного реєстру.

Читайте такожФартові. Як можновладцям щастить на виграші в лотерею та дорогі подарункиУ квітні Ярема отримав у власність майбутній приватний медичний центр з пологовим будинком, який зводить ТОВ «Лемберг Медікал Центр». Наразі будівництво оскаржують в суді через те, що ділянка розташована на території старого єврейського кладовища.

Журналісти з’ясували, що ще раніше, у лютому 2021 року, син Козловського став власником квартири і двох паркувальних місць на Личаківській біля житлового комплексу Avalon 37, а також двох гостьових будинків у Винниках загальною площею майже 300 квадратів.

Того ж місяця Яремі подарували ще чотири квартири в комплексі Avalon Time 18 і будинок у Східниці з басейном площею 249 квадратних метрів.

Григорій Козловський – відомий у Львові бізнесмен. До Львівської обласної ради він балотувався у загальному списку «Європейської солідарності» під номером 39, але в п’ятому окрузі (Личаківський, Сихівський та Франківський райони Львова, Винники, Лисиничі, Підбірці) йшов «другим» на вибори і набрав необхідну квоту голосів для облради.

Співзасновник «Львівської тютюнової фабрики», власник Grand Hotel, низки будівельних фірм та ресторанів у центрі Львова, а також футбольного клубу «Рух».

Корупційний шлейф Козловського

Як пише ZAXID.NET, Козловський є фігурантом низки антикорупційних розслідувань.

У 2019 році депутат розпочав будівництво масштабного спортивно-відпочинкового комплексу навколо Винниківського озера біля Львова. Це викликало протести частини місцевих жителів, вони намагалися блокувати вирубку лісу на місці.

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Автор: Яна Ставська