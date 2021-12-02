Олександр Омельченко багато років керував містом.

У Київраді пропонують одну зі столичних вулиць найменувати на честь Олександра Омельченка, який багато років керував містом та розвивав його.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання на засіданні Київради зачитав депутат Володимир Яловий, який багато років був заступником Омельченка, коли той очолював місто.

"Я прошу на честь Олександра Омельченка – Героя України, почесного громадянина міста Києва, заслуженого будівельника України, екс-мера, народного депутата і депутата Київради багатьох скликань - найменувати одну з вулиць нашого міста та увічнити пам’ять Олександра Омельченка. Це буде символічним знаком належної шани за віддані ним зусилля на добробут киян та розбудову столиці", - сказав Яловий.

Він попросив міського голову Віталія Кличка доручити профільним структурам і підрозділам КМДА підготувати за цим клопотанням відповідний проект рішення Київради.

Читайте такожПішли "по беспределу": Кива подає до суду на Bihus.Info через сюжет про обшук в його будинкуРеагуючи на цю ініціативу, Кличко дав протокольне доручення про підготовку проекту відповідного рішення міськради.

Смерть Омельченка

Омельченко народився у 1938 році. Був головою КМДА з 1996 по 2006 роки, мером столиці - з 1999 по 2006 роки.

18 листопада стало відомо, що Омельченко перебуває у лікарні. За тиждень, 25 листопада, міська влада повідомила, що екс-очільник міста помер. Смерть настала від ускладнень COVID-19.

29 листопада екс-мера поховали на Байковому кладовищі.

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Автор: Інна Андаліцька