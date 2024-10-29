'Не можемо перемогти деякі хвороби': у 'Голосі' розповіли, яким був Олег Макаров

У Макарова був "діагноз, який не дуже".

Народний депутат з фракції "Голос" Олег Макаров був "людиною, якій було не байдуже", і хотів вступити до війська. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу з трибуни парламенту сказав народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук.

"Ми сьогодні втратили нашого колегу, друга, побратима Олега Макарова", - сказав він і додав, що Макаров був "людиною, якій було не байдуже".

Осадчук розповів, як 2 січня цього року, в день, коли відбувся черговий масований обстріл російськими окупантами Києва, вони з Макаровим зустрілися в кав’ярні.

Відео дня

"І в якийсь момент Олег Анатолійович так дуже спокійно каже мені: "Слухай, у мене, звичайно, діагноз, який не дуже… Давай, певно, я піду повоюю трохи". Я так на нього дивлюся… Він каже: "Ну, я ж командував якимось підрозділом в радянській армії. Розумію, люблю зброю - чому б мені не піти? Я досвідчена людина". Я так на нього подивився, кажу: "Слухай, ну, ти ж знаєш, в якому ти фізичному стані. Тому, може, це не найкраща ідея. Може, тобі краще щось у Верховній Раді далі продовжувати робити", - розповів депутат.

Осадчук додав, що Макаров тоді зрозумів, що він не дуже підтримує його ідею. Утім, десь за тиждень Макаров розповів Осадчуку, що він "ходив на співбесіду у Третю штурмову", але його не взяли. "Вони покрутили мої документи, сказали: "Ні, дядьку, йдіть працюйте за основним місцем роботи", - переказав Осадчук тодішні слова Макарова.

Парламентар підкреслив, що дії Макарова були абсолютно щирими і він хотів зробити усе, що міг.

"На жаль, ми не можемо поки що перемогти деякі хвороби, які косять багато людей в цьому світі. Але ми можемо продовжувати робити те, що робили і роблять тисячі українців для того, щоб порятувати нашу країну. І давайте будемо робити все, що від нас залежить. Так, як це робив наш друг і колега Олег Макаров. І будемо пам’ятати про нього", - сказав Осадчук.

Помер Олег Макаров - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада України у своєму Telegram-каналі поінформувала про смерть народного депутата з фракції "Голос" Олега Макарова. Йому було 59 років.

Макаров був юристом, секретарем Комітету ВР з питань правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської організації "Асоціації правників України" та громадським діячем.

Вас також можуть зацікавити новини: